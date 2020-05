La polémica merienda de las hijas de Cinthia Fernández que enfureció a todos

Ser una madre famosa te obliga a tener que afrontar fuertes críticas sobre la crianza de los hijos. A esto no escapa Cinthia Fernández, quien es mamá de tres nenas.

En esta oportunidad, la panelista de LAM, subió a su cuenta de Instagram un video que intentaba ser divertido, sobre la insólita merienda de sus hijas. "Qué asco", escribió junto al posteo en el que se ve a las niñas comiendo papas fritas con una conocida crema de cacao y avellanas.

"¿Puedo saber qué están comiendo? ¡Comen papitas con Nutrella! No comen la comida y comen esa asquerosidad... ¿Ustedes están mal de la cabeza, no? Son un asco. ¿Y les gusta?", se le escucha decir a la bailarina, mientras las niñas, cuchara en mano, degustan esa rara combinación.

"Está bien rica, probá a cámara", le dice su hija menor a Cinthia, mientras le ofrece una papita untada. "¡Ni en pedo! Después, ¿sabés qué? Te vas a ir por el inodoro. ¡Chau, cochina!", le responde.

Obviamente, las críticas no tardaron en llegar. "Les das eso para comer y le decís que no comen la comida? ¿No sería mejor que no les dieras eso?", "Espero que no les haga mal", "Las reta y se lo da para que coman, no le des y listo", "Deberías cuidad la salud de esas nenas", fueron algunas.