Apa: El osado obsequió de las hermanas Kardashian a su madre Kris Jenner

Este 10 de mayo se celebró el Día de la Madre en Estados Unidos y otros países del mundo. El clan Kardashian dio que hablar una vez más por sus excéntricos gustos.

Khloé Kardashian envió a su madre una serie de regalos “diferentes” que dejó con la boca abierta a varios. Entre ellos se encontraba una botella de vodka marca Belvere, condones con la frase “no se permiten niños”, una vela de Tom Ford, un antifaz y unas pastillas relajantes. Los que más llamaron la atención fueron un vibrador de la marca Lelo, y un cigarrillo electrónico para fumar marihuana.

Kris Jenner se sorprendió y sin dudas esto la ayudará a pasar mejor el encierro. Sin embargo, no faltaron los regalos tradicionales como un extravagante ramo de rosas y un bolso de Dior.

En el Día de la Madre, la empresaria no olvidó a saludar por las redes a su madre: Mary Jo Shannon. “A mi madre, MJ, gracias por enseñarme a ser la mejor madre posible a través de las lecciones que me inculcaste como madre, amiga y mentora. No podría haber deseado una más maravillosa que tú y te quiero muchísimo” fueron las palabras que dedicó Kris Jenner a la abuela Kardashian.