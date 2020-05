¡Triste realidad! Reducirán Pol-Ka para no tener que declararse en quiebra

Luego de casi tres décadas de historia, una de las productoras de contenidos más importantes del país pende de un hilo. Pol-Ka, fundada en 1994 por Adrián Suar, podría cerrar sus puertas si no logra volver a poner sus ficciones al aire.

La empresa que cambió las formas de hacer ficción en la pantalla chica nacional vive una realidad muy complicada. El ingreso económico para pagarle los sueldos a más de 4 mil empleados, entre permanentes y contratados, se originan con una determinada cantidad de horas de aire en televisión abierta y la única manera de alcanzarlas es a través de sus tiras de ficción.

Noticias Relacionadas Confirman la peor noticia para Separadas

Sin embargo, la realidad económica golpea fuerte a la firma a partir del parate total del sector por consecuencias sanitarias de la pnademia de Covid-19 que afecta al mundo.

En las últimas horas se confirmó que "Separadas" no volverá a grabarse, siendo que su final estaba pautado para agosto. Dejar la tira en espera del levantamiento de la cuarentena no tiene ningún sentido, ya que no se sabe cuándo se puede volver a rodar y tampoco el canal pretende asumir ese riesgo y costos. Recordemos que el valor por capítulo ronda los 4 millones de pesos mientras que comprar una lata extranjera como "Jesús", "Elif" o "Huérfanas" cuesta cerca de 7 mil dólares. La diferencia es tremenda.

Según publicó en exclusiva el sitio Primicias Ya, las opciones que se maneja fuerte dentro de Pol-Ka es achicar la cantidad de empleados a la mitad y seguir produciendo para Netflix, Turner y HBO.

Según el periodista Mariano Colly, la única opción para intentar salvar a una industria en crisis es la unión de todas las piezas del rompecabezas: Productoras, canales, gremio de actores y estado. Reformular costos de ficción, regular horas de aires de programas extranjeros y trabajar en conjunto.