“Prefería no escucharme cantar”, la inaudita confesión de Arjona sobre su madre

En el mes de la madre, la canciu00f3n que le escribu00ed a la Mimi. Mi madre (la Mimi) escucho esta canciu00f3n solo una vez. Cuando le preguntaron si le gustaba, dijo que preferu00eda no escucharla porque la hacu00eda llorar. Yo no pude cantarla en vivo desde que se fue por temor a no poder terminarla. Quizu00e1s el tiempo me vaya dando el valor. Gran du00eda y muchas flores a las madres, la mu00e1s grande para el comandante Tusa a la que mi padre le decu00eda que cada du00eda se parece mu00e1s a la Mimi . Mi novia se me estu00e1 poniendo vieja link en bio.