No lo quieren: la triste historia del hermano no reconocido de Enrique Iglesias

View this post on Instagram

Giro inesperado en el u0026#39;caso Julio Iglesiasu0026#39;. La secciu00f3n Du00e9cima de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado la sentencia dictada el pasado mes de julio por la que el Juzgado de Primera Instancia nu00famero 13 de Valencia estimu00f3 la demanda de paternidad presentada por Javier Su00e1nchez, de 44 au00f1os, contra el cantante. u0026#34;Resulta inexplicable esta decisiu00f3n. Javier estu00e1 triste pero tiene claro que la verdad triunfaru00e1u0026#34;, asegura el abogado Fernando Osuna a Vanitatis. ud83dudd38Link en stories. (Foto: EFE) #julioiglesias #vanitatis