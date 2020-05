¡Escándalo internacional! Paulo Londra y Duki protagonizan una polémica pelea con traperos latinos

En la actualidad el trap es el género con mayor expansión tanto en la Argentina como en buena parte de lantinoamérica y los Estados Unidos. En nuestro país, los máximos exponentes son Paulo Londra, Duki, Wos y Cazzu, entre otros.

En las últimas horas, el mito sobre la rivalidad entre los dos mejores representates del género urbano quedó desmentida luego que Londra y Duki se unieran para protagonizar una disputa verbal contra dos colegas: el puertorriqueño Lenny Tavárez y el colombiano Ovy on the drums, con quienes compartieron algunas grabaciones y también productora.

El que comenzó todo fue Londra desde su cuenta de Twitter, cuando escribió "Algún día espero tener mi sello, con el cual apoyar amigos míos con talento y crear música que salga con calidad y sobre todo con pasión. Y cada vez que me sumerjo más y más en este mundo de la música me doy cuenta de cómo NO hay que hacer las cosas". Luego, continuó: "ya sea por errores que cometieron conmigo como engañarme y demás, como errores que cometieron a colegas mios, y en serio, estoy harto de ver talentos arruinados por empresarios con problemas de egos".

Para finalizar, expresó: "ojalá lo que me pasó a mi no le pase a nadie más, que el egoísmo de un sello gane al sueño del barrio y a lo que significa la música para mí".

Todo indican que Paulo no podrá grabar temas que no son de su actual productora, con la que entró en conflicto.

Por su parte, Lenny Tavárez, uno de los trapero más destacados de Puerto Rico, recogió el guante contra Paulo: "Es mentira que no lo dejan sacar música. Tenemos una canción para salir y tenemos el ok de todas las partes menos de la de Paulo, el problema es que no quiere cumplir con las obligaciones que adquirió con la disquera. Ellos se comportaron de la mejor manera".

"Paulito, tenemos una canción por salir y tu solo estás pensnado en como salirte de las obligaciones que firmaste. Baja la guardia y deja que los fanáticos disfruten", ametralló desde sus redes sociales.

Pero el conflicto no terminó ahí. Duki sorprendió al ponerse del lado de su coterráneo con un video en el que trata a los traperos de "cagones", "fracasados", "mamabichos" y "cabrones" y les pide que dejen en paz al cordobés: "el pibe está por ser padre, déjenlo vivir su vida tranquilos”. Además, les recuerda que Londra “les dio de comer a todos, los hizo conocidos, y ahora se olvidaron de todo eso".

La respuesta de Lenny no se hizo esperar. "Tu me entregaste las peores basuras que me haya mandado alguien. El día que lo grabaste tenías un dildo en la boca. Tenías mucho futuro pero tu actitud es una mierda. Lo otra mierda que vayas a hablar me la dices cuando me tengas de frente. Mi respeto para los raperos y traperos de Argentina que saben respetar los códigos, mamaguevo", contestó.