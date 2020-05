Increíble: Ricky Martin y Thalía recrean la misma foto de hace 20 años

View this post on Instagram

u00a1Y que me encuentro este regalo que hace meses @alejandrofajardovnzla me mandu00f3 con mucho cariu00f1o! u00a1Por fin me lo puse! Me divierte muchu00edsimo, ud83dude43 especialmente en estos du00edas en casa cuando tenemos que buscar la alegru00eda en momentos donde la angustia y la incertidumbre quieren hacer acto de presencia. Y ya vi que algunos de ustedes han pegado sus fotos en sus pijamas y han hecho TikToks. ud83dude02ud83eudd23ud83dude02ud83eudd23 #tamoslocospalcaraaa Los amoooooud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70