Eleonora Wexler apuntó duramente contra Viviana Canosa: "Informate, sino callate la boca"

Una de las referente del movimiento de actrices feminista salió al cruce de Viviana Canosa luego de las críticas que realizó sobre el colectivo, diciendo que seguían muriendo mujeres y que ninguna de las referentes salía a denunciar la situación.

"Juan Darthés está preso en no sé dónde, le decían ‘violador’ y no sé qué, bien guardado está. Ahora acaban de salir un montón de violadores y asesinos y las feministas, viejo, no tengo la más put… idea de dónde están", lanzó la periodista.

"Las mujeres siguen abortando, le digo a todo el grupo feminista y pañuelo verde. Siguen abortando y no veo a ninguna que esté saliendo. O sea, en el medio de la pandemia tenemos voz y voto para seguir insistiendo sobre temas que hay que seguir resolviendo, si uno los cree", continuó, molesta.

Después de Dolores Fonzi, ahora se sumó Eleonara Wexler, quien hizo fuertes declaraciones en un programa radial.

La actriz dialogó con el ciclo radial "Esplendidos e Infidentes", donde apuntó contra Canosa. "Tiene que estar informada, fundamentalmente. Yo hay cosas que comparto y otras que no con el colectivo, o sea, sí formo parte pero tampoco soy un clon, soy una persona individual que tiene su pensamiento, y con algunas causas comulgo y otras no" y aclaró, "no por eso voy a seguir como una especie de secta todo, pero lo que escuché, primero… ¿qué lugar tiene el pañuelo verde en este momento?".

"Sigo, ¿pañuelo verde o no pañuelo verde? Aborto o no aborto, ¿en este momento? ¿De verdad? Estamos viviendo una cuarentena por una pandemia, ¿qué lugar tiene eso que que nombró? Yo no voy a ponerme a criticar a nadie porque no soy quién para criticar, simplemente observo una conducta que me pareció prejuiciosa, y como bien dijo Vero Llinás, a quien respeto mucho, hay que informarse para poder opinar", sostuvo.

"Lo mismo me digo a mí frente a un montón de otras situaciones que desconozco y de las que no tengo tanta información. En el caso de Viviana, informate antes de poder opinar. Si no, callate la boca, no hables. Fue una acción participativa con algo que es muy grave como los casos que hubo desde que empezó la cuarentena", agregó Wexler, muy molesta.