¡OMG! La ex de James Rodríguez celebra el día de la madre con el amor de su vida

Madre miu0301a, hoy te deseo a ti un hermoso y feliz diu0301a! Hoy bendigo y agradezco a Dios el diu0301a en que te convertiste en mi madre y los caminos que hemos recorrido juntas siempre sosteniendo mi mano. Mami gracias por tu amor infinito, por tu valiosa amistad y por acompanu0303arme en cada momento de mi vida, Gracias por siempre estar! Hoy quiero decirles a todas las mamau0301s especialmente a la miu0301a que admiro su valentia, fuerza, lucha constante, amor y companu0303iu0301a. Para siempre serau0301n ejemplo y motivaciou0301n. Mamau0301 te amo infinito u2764ufe0f u00a1feliz diu0301a de la madres! @luciram12