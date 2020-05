El imperdible video de Martín Bossi con preguntas sobre la nueva etapa del aislamiento

Las redes sociales se colmaron de preguntas luego de que se confirmara que se extendería hasta el 24 de mayo en todo el país la cuarentena obligatoria, pero con cierta flexibilización en la mayoría de las provincias, exceptuando el AMBA.

En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el presidente, Alberto Fernández, explicara los alcances de esta nueva etapa, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se encargó de dar algunas precisiones. "Vamos a sumar actividades de forma gradual y se saldrá según el número de DNI", dijo.

Pero las dudas surgieron. Entonces, Martín Bossi decidió compartir en su cuenta de Instagram un divertido video en el que recrea muchos de los interrogantes que se plantean los porteños que quieren salir a las calles.

"Bueno, Martín Bossi, 24.220.502. Me estoy yendo a una placita. Soy par, me toca hoy", empezó diciendo el actor mientras muestra su DNI. Luego, planteó algunos interrogantes: "Me dijeron que los impares pueden salir en libertad lunes, miércoles y viernes y, los impares, martes y jueves. Pero si sos par tenés un día menos de esparcimiento. Es trampa. ¿Entonces me tomo el sábado? ¿Los pares nos podemos tomar el sábado para empatarle a los impares?".

Luego, el actor continuó. "Otro temita, yo no soy papá. ¿La hora de esparcimiento con el nene me la pierdo? ¿Alguien me presta un nene? Yo se lo devuelvo enseguida", dijo, en relación a las salidas recreativas de los menores.

"Si el nene vive con la madre y la madre no quiere salir, por ejemplo, porque tiene miedo. ¿El nene pierde su esparcimiento o puede salir por Zoom con su padre? O sea, el padre lo conecta a Zoom y le muestra: ‘Mirá, una plaza. Vení y subite al tobogán’. Pero por Zoom. ¿Está mal?", preguntó.

"Si tiene que haber distanciamiento social hasta con las fuerzas de seguridad, cuando te piden el documento en la calle para comprobar si es par o impar, a dos metros, que es donde tiene que estar, ¿se nota el numerito? ‘Documento por favor, ¿par o impar?’. ‘Sí, oficial’. A dos metros, ¿se nota esto con los plásticos? No sé si van a poder comprobarlo, chequeemos eso", consultó.

Finalmente, Bossi reflexionó. "Cuarentena es cuarenta días. ¿Sesentena sería lo nuestro? ¿Ya estaríamos en sesentena? Por qué no averiguamos. Y, cuando estás 365 días confinado, ¿sería trescientos sesenta y cincocena?", pensó en voz alta, para luego sugerirles a sus seguidores que el aislamiento puede llegar a prolongarse un tiempo más: "Bueno, preparemos la sidra por las dudas. Y quedate en casa, quedate en casa...".