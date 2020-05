La hermana de Amaia Montero destruyó a Lali Espósito: “Eres una auténtica m..."

Lali Espósito contó hace unos días en un vivo de Instagram una anécdota que terminó ofendiendo a la española Amaia Montero, ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh. Se trata de un viejo episodio que terminó con un escandaloso entuerto entre Amaia y Eugenia la China Suárez.

"Parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos. Se cruzó con la China en un pasillo, en un momento donde la China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. Se la cruzó a Amaia, que estaba en una, en la suya, y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Se armó una tremenda, la terminamos separando", recordó Lali.

Tras el enojo de Amaia, Lali salió a aclarar "Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles. JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente .Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo".

Pero la trifulca no terminó aquí, ya que Idoia Montero, hermana de Amaia, disparó contra la artista argentina: "Como compañera de profesión eres una auténtica mier.... Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo no tienes vergüenza. Eres una gran mentirosa, Lali...".

Además, Idoia contó que estuvo presente en el momento en que se habría originado aquella pelea entre su hermana y la China, desmintiendo los dichos de Lali: "Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia, lo que has hecho a ver si te perdonan ellos, yo no".