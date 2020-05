El misterio de las Legrand: ¿Por qué a Silvia le decían "Goldie" y a Mirtha, "Chiquita"? ¿Qué significa?

La historia de los nombres de Mirtha y Silvia Legrand fue revelada en detalle por la mítica diva de los almuerzos cuando la actriz Julieta Díaz, en una charla en la que Mirtha le contaba que su padre era del sur de España, le preguntó: "¿Legrand es andaluz?".

"No, si yo no soy Legrand, querida. Soy una impostora, yo me llamo Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinayre; alias 'Chiquita', ese es mi nombre de verdad", le respondió con gracia la conductora.

"Siempre odié el nombre Mirtha, pero nos lo puso un representante -Ricardo Cerebello- cuando éramos chicas, y ya nadie me conoce de otra forma", siguió. La anécdota del nombre artístico de las gemelas más famosas de la Argentina era por pocos conocida, hasta que la eterna estrella decidió explicarla.

"Cuando empezamos mi mamá nos había conseguido un representante que le dio 'No, señora, Martínez no... ¡es un apellido tan común!' y mi madre que era directora de escuela le respondió 'Mire, señor, el primer dramaturgo rioplatense se llama Florencio Sánchez'. No me olvido más", recordó la Legrand.

"Él tenía una secretaria que se llamaba Silvia y otra, Mirtha, entonces revolearon la moneda: a mi me tocó Mirtha y a mi hermana Silvia", detalló. El apellido 'Legrand', en tanto. significa 'La grande', en francés.

"El verdadero nombre de mi hermana Silvia es María Aurelia Paula", reveló además la Chiqui en ese momento.

¿Y por qué les dicen "Goldie" y "Chiquita"?

En otro de sus almuerzos, Mirtha lo explicó. Goldie, que muchos atribuyen a la referencia de una cabellera dorada y creerlo derivado de "gold" -"oro", en inglés- en realidad es una deformación de "gordi" o "gordita", como la llamaban a la gemela de pequeña, en contraposición al de la famosísima Mirtha, que fue apodada "Chiquita".

"Mi hermana era más corpulenta, más grande. y yo muy chiquitita. Por eso de pequeñas, mi hermano nos decía "Goldie" y "Chiquita", reveló la diva.