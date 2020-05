Dramático: mirá cómo reapareció Zulma Lobato

Hace unos días, el mánager de Zulma Lobato lanzó un inquietante reclamo: "Hace un mes que no tengo novedades de Zulma. Le robaron su celu y DNI. Seguro no habrá podido cobrar su pensión.Quiero saber si esta viva, si está bien de salud, si come,algo", expresó en las redes sociales.

La mediática reapareció este viernes con el siguiente mensaje: "Hola a todos, estoy bastante bien. A toda la gente que se está preocupando le mando un beso". Pero el mánager dio otra versión: "Me pidió que llame al SAME. No se siente nada bien". Además, Lobato habí agregado: "No me funcionan las piernas, me duele todo el cuerpo. Necesito que me internen".