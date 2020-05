Así se prepara Abel Pintos para ser papá por primera vez

Abel Pintos padre por primera vez junto a Mora Calabrese y contó cómo se prepara: “Empiezo a tener una nueva perspectiva de la vida, empiezo a tener otras prioridades. Y empiezo a advertir mi presencia en el mundo de otra manera”, admitió en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y agregó: "Me preguntan mucho cómo me gustaría ser como padre o qué me gustaría heredarle a mi hijo o hija. Yo aprendí muchas cosas en la vida y todo lo que aprendí lo pondré a disposición de mi hijo o hija. Pero de lo que estoy seguro es que mi hijo o hija me va a enseñar muchas más cosas de lo que yo le puedo enseñar”.

Con respecto a cómo a transitado este tiempo de aislamiento, el artista comentó: “Estoy aprovechando a estudiar teoría de la música, guitarra, piano. Que cuando no estoy tanto en casa me cuesta más. Y aprovecho para producir de a poco temas. Grabar voces o voces de referencia”.