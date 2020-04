Tremendo bajón de Laurita Fernández en cuarentena: "Estoy del orrrr..."

Laurita Fernández compartió con sus millones de seguidores en las redes sus momentos de bajón en esta cuarentena obligatoria

"Ya no tengo ganas ni de hacerme las uñas, cocinar, maquillarme, cantar, bailar, hacer gym, yoga...", comentó la actriz que está cumpliendo el aislamiento social y obligatorio junto a su novio, Nicolás Cabré.

"¿No les pasa que hay días que la llevan bárbaro y otros que la pasan para el orrr...", preguntó Laurita a sus fans. Y agregó: "Sí, hoy estoy del orrrr..."

También contó que no la seduce la idea de sumarse a TikTok: "Leo a muchos preguntándome por qué no me enganché con TikTok. ¿Hay algún problema con que no me divierta ver ni hacer mímicas de famosos? No voy a hacer algo solo porque es moda. A lo mejor encuentre algún desafío que me cope y lo haga", señaló con notable desgano.

Y agregó: "Intenté engancharme pero me siento bastante boluda subiendo eso. No critico a quienes lo hacen pero en mi caso siento que es más para los sub 20. A lo mejor en otro momento le de una chance, por ahora mi TikTok está en cuarentena".