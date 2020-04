Mira a Kylie Jenner tratando de esconderse ¡Sus curvas la delataron!

Kylie Kristen Jenner o más conocida como Kylie Jenner es una empresaria y modelo estadounidense que se hizo conocida no sólo por su fortuna si no porque también participa desde el 2007 en el reality show de la familia Kardashian, "Keeping Up with the Kardashians".

Tanto es su fama en los Estados Unidos que no puede salir tranquila a la calle sin que los fotógrafos la estén buscando para obtener una imagen de ella que les sirva para sus portales de chimentos.

En esta ocasión la bellísima morocha salió a caminar por las calles de Beverly Hills y fue capturada por uno de los paparazzis que tomó una fotografía de ella y la hizo circular por todas las páginas de noticias del espectáculos como así también por todas las redes sociales.

Allí se ve a Kylie lucir un conjunto deportivo negro, que resalta sus curvas, con zapatillas blancas. Además ella aparece tapándose la cara con un celular para no aparecer en la picture.

Es importante destacar que Kylie Jenner se convirtió el año pasado en la millonaria más joven de la historia con 21 años, superando nada menos que al fundador de Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg que había alcanzado este récord a los 23 años de edad.