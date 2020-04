¡Más fuerte que él! Mira los potentes abdominales de la esposa de Luis Fonsi

View this post on Instagram

Esta noche se celebra la mu00fasica... y a u00e9l u2764ufe0f @latingrammys u2022 u2022 Styled by @Christin_RamirezTV in @JulienMacdonald Couture Gown @LoreeRodkinOfficialJewelry @LouboutinWorld shoes Glam by @raizamontes for @yslbeauty @greatlengthspuertorico #crstyles