Listorti reveló el karma que sufrió por culpa de un sketch de "VideoMatch"

Sin lugar a dudas, José María Listorti fue parte de una de las mejores versiones del staff de VideoMatch, el clásico programa conducido por Marcelo Tinelli.

Ahora, en las últimas horas, el conductor confesó cuál era el sketch que detestaba hacer. Así lo reveló al aire en Últimos cartuchos, programa que se emite en Vorterix.

Se trataba del sketch del "jugo loco", donde el latiguillo era : "¿Le gustó o no le gustó?", y donde le daba de tomar un jugo con feo gusto a las personas.

''Las notas del jugo loco las odié toda mi vida; me parecía tonta, torpe, básica, de nene de primaria poniéndole sal a un jugo para que hagan caras, era de preescolar. Y a Marcelo, parece que no sé si a Micaela o Candelaria, que en ese momento eran chicas, las hacía reír... Y me hacía grabar esa nota siempre, y yo sufría", dijo Listorti.

José María aseguró que esto le trajo consecuencias cada vez que iba a comer afuera. ''Me daban cada porquería para comer... Una vez pedí un té y me lo dieron con sal, y yo me di cuenta porque le habían puesto mucha y se veía. Se lo dije, se fue a traerme otro, y tres veces me trajo el mismo té con sal, hasta que me tuve que ir del lugar’’, recordó.