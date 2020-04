Un panelista de Intrusos se las ingenia para hacer orgías en plena pandemia

Jorge Rial quiso compartir el programa de Intrusos de este miércoles con todos sus panelistas. Como medida preventiva por la pandemia de coronavirus, varios aparecieron por videollamada.

En ese momento, Daniel Ambrosino que terminó su romance con un hombre que vive en Miami. “Me saqué el anillo que me dio porque habían aconsejado no tener anillos o pulseras porque podrían acumular cualquier tipo de virus. Le comenté que me lo iba a sacar y me contestó que no me lo saque. 'Me saco el anillo', 'No te saqués el anillo', y así, y bueno, cortamos”, reveló el panelista

Cuando Rial le preguntó si estaba de duelo Ambrosino sorprendió con una contundente respuesta: “¡Ningún duelo! La aplicación esta, Zoom (utilizada para hacer videollamadas), es buenísima para las madrugadas. No te das una idea”, comenzó diciendo el panelista.

“¿Hacés orgías?”, consultó Jorge pensando en los múltiples usuarios que pueden sumarse a los videochats. Y sin filtro Daniel respondió: “Es una orgía virtual, podríamos decirlo”.

Y agregó: “A la madrugada coloreamos mucho, como dicen en Sex and the City”.