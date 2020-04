Tras el escándalo, Kusnetzoff habló con Marzol: ¿qué le dijo?

Noelia Marzol mostró su profunda disconformidad con Andy Kusnetzoff y la producción del programa PH: Podemos Hablar, tras una participación de la actriz y bailarina en el programa que se emitió el sábado pasado. “Hubo cosas que se editaron. Hubo preguntas que no quise responder. Hubo momentos en los que no me dejaron desarrollar nada”. Y agregó que “había una incomodidad de mi parte que quizás no entendían pero lo que se sacó del aire y se editó sí fue alevoso. En lo que salió se vio más sutil”.

La artista sintió que fue involuntariamente partícipe de una reunión machista entre el anfitrión del ciclo y sus invitados. Tras la polémica afirmó: "Andy me llamó e intercambiamos mensajes de texto. No quedé conforme, pero hay que darle tiempo".