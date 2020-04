Leticia Brédice volvió a denunciar a su novio: "Esto es violencia"

Leticia Brédice decidió volver a denunciar a su novio, Federico Parrilla, por malos tratos. Aunque las acusaciones solo quedaron en el plano de las redes sociales, ya lo había señalado en octubre pasado: "Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche”. Y luego agregó: “Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenés calle, putas, noche. Respetá, pendejo con chupines".

Sin embargo, horas más tarde borró las publicaciones y se disculpó. "Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. No lo mereces. Querido mío me disculpo. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no es el medio”, escribió.

Lo cierto es que en las últimas horas, la actriz volvió a recurrir a las redes sociales para apuntar contra él. Y, copiando una historia en la que el joven utilizaba un filtro y ponía: "Es espíritu de @alohabelu se apoderó de mí", agregó de modo acusatorio: "Y vos de mi dinero".

Luego, Brédice fue más allá. "Y vos, ladrón, mi camioneta", escribió sobre el mismo posteo de Parrilla, arrobándolo. Y agregó: "Dale pibe… tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente es de mi hijo".

Finalmente, posteo: "Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras".

Finalmente, la actriz publicó la captura de un chat de WhatsApp, dejando evidencia la falta de respuesta. "Por favor no desvalorices, descalificar habla de vos y tus temas. Maldecir a los demás no da ni por venganza. Solo Dios sabe por qué", fue el mensaje que le había escrito ella. Y, al no tener ninguna contestación, le puso: "Si querés llegás. No querés, Perdoná".