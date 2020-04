Thalía aparece con cabello largo y vestido corto ¡Que buena combinación!

Thalía tiene 48 años de edad y sin dudas no los aparenta para nada ya que la cantante mexicana tiene una figura brillante debido al arduo trabajo físico que realiza todos los días.

Pero no todo tiene que ver con tonicidad de su cuerpo si no también con su aspecto general ya que la intérprete de "Amor a la Mexicana" es super coqueta y no descuida ni un pequeñísimo detalle.

El cabello es algo muy importante para todas las personas del mundo ya sean hombres o mujeres y Thalía parece darle un lugar en el podio de su apariencia corporal.

Tanto es así que la actriz que interpretó a "María la del Barrio" se ha dejado crecer tanto el pelo que parece a uno de los personajes de Disney más queridos. Estamos hablando de Rapunzel que tenía una larga cabellera de color dorada, muy similar a la luce Thalía en estos tiempos.

Por otra parte en su cuenta de Instagram compartió un recuerdo de hace cuatro años atrás donde la cantante hizo una canción con Maluma llamada, Desde esa Noche.