Fabián Mazzei habló tras ser operado de un tumor en plena pandemia

Hola lunes! Asu00ed te recibo con un vu00eddeo cantando con mazzei . Tranca! Jajajaj jajajaja somos grosos! Lo divertido es que lo hicimos hace bastante en casa y la pasamos bien juntos! No tengo la mejor voz. Pero si se que me gusta compartir con el. Las horas! Los du00edas! Lo simple de las personas. Encontrarse! Empecemos la semana con garra! Vamos varios du00edas encerrados y le tenemos que poner mucha onda! Nosotros cantando! Jajajaja jajajaja . Lo hermoso estu00e1 en lo espontu00e1neo. No hay nada programado. Solo sale! Se vos! Se fiel a vos! Vamos que falta menos! Esforzate y bucea en vos! Pregunta que queres ser despuu00e9s de esta cuarentena. Que modificaru00edas. Jajajajaj jajajaj. Yo modificaru00eda casi todo! Jajajaja jajajaja. Pro no porque no me guste mi vida! Debemos mutar . No me gusta una parte! u261dud83cudffbY esa parte se modificaru00e1. La idea es que es reinventarse en cada detalle. Ordenar cajones. Poner las cosas en su lugar. Con el fluir y el no fluir de la vida. Vos te escuchas? Vos te miras? Crees que tu parte valiente estu00e1 dormida! Lamento decirte que te equivocas. Es un buen momento para tomar decisiones. Tenes mucho tiempo pensu00e1ndote. Cosa que no haces a diario. Que esto te sume para bien! Hay muchas personas que salen a diario en esta cuarentena y tendru00e1n otro aprendizaje. Pero vos que estu00e1s en tu casa ponele fuerza, no te caigas! Hay mucho por hacer! Se las quiere! ud83cudfe0ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0f ( a no juzgar cu00f3mo se canta, es solo@una acciu00f3n que nos hace bien, nos relaja, nos une, nos divierte) ud83dude1cud83eudd70