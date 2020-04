Dolor en el mundo del cine: murió una famosa chica Bond

Honor Blackman, la actriz más conocida por interpretar a la chica Bond, Pussy Galore, murió a los 94 años. La actriz, quien se convirtió en un nombre familiar en la década del por su papel como Cathy Gale en Los Vengadores y disfrutó de una carrera de ocho décadas, murió por causas naturales no relacionadas con el coronavirus.

La familia de Blackman la llamó una "madre y abuela adorada" que poseía "una combinación extraordinaria de belleza, cerebro y destreza física". En una declaración al diario The Guardian, familiares confirmaron la triste noticia: "Es con gran tristeza que tenemos que anunciar la muerte de Honor Blackman a los 94 años. Murió pacíficamente por causas naturales en su casa en Lewes, Sussex, rodeada de su familia. Estaba muy querida y extrañada por sus dos hijos, Barnaby y Lottie, y sus nietos Daisy, Oscar, Olive y Toby".

"Además de ser una madre y una abuela muy adoradas, Honor fue una actriz de enorme talento creativo prolífico; con una combinación extraordinaria de belleza, cerebro y destreza física, junto con su voz única y una ética de trabajo dedicada, logró una incomparable estado icónico en el mundo del cine y el entretenimiento. Con un compromiso absoluto con su oficio y profesionalismo total en todos sus esfuerzos, contribuyó a algunas de las grandes películas y producciones teatrales de nuestros tiempos ".

Honor como Pussy Galore.

Además de sus papeles como Cathy Gale en The Avengers y la chica Bond Pussy Galore en Goldfinger, su familia destacó los papeles de Blackman como la diosa vengativa Hera en Jasón y los Argonautas y como Laura West en la comedia de la década de 1990 The Upper Hand. También apareció otras producciones que incluyen The Sound of Music, My Fair Lady y Cabaret.