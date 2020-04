¡Con alas y todo! Carmen Villalobos se vistió como angelito en traje de baño

Carmen Villalobos es una actriz colombiana que conquistó a todos con su interpretación en la novela "Sin Senos no hay Paraíso" donde hizo el papel de Catalina Santana.

Pero no sólo su actuación fue lo que la hizo conocida si no también su gran belleza ya que la actriz no para de levantar suspiros en sus redes sociales.

En uno de sus posteos de su cuenta de Instagram se la puede ver vestir un traje de baño blanco con unas alas detrás que hacen que sea un verdadero angelito.

El mismo fue para dar una gran noticia y esperada por muchos de sus seguidores. Allí Carmen anunció que se iba a casar y que no daba más de la felicidad.

Además la brillante actriz agradeció a sus fans por la enorme cantidad de mensajes que le han enviado deseandole muchos cariños y buenos augurios.