Cantante mexicana lanza versión tropical de “Tusa”, de Karol G ¡Tienes que escucharla!

View this post on Instagram

Tesoros! Ya saliu00f3 mi versiu00f3n de #TUSA que hice junto a mi adorado @leonleidenmusic para que la bailen en casita en esta cuarentena u00a1compu00e1rtanla mucho! Estu00e1 disponible en @spotifymx y @itunes ! Espero que le guste tanto como a mi tesoros y recuerden #Quu00e9dateEnCasa ! Etiquu00e9tenme bailando y cantu00e1ndola! #TusabesQuiu00e9nEsTesoro ud83dudc8bud83dudc8bud83dudc8b