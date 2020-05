¡No es montaje! Mira por qué los pies de Kylie Jenner causaron tanta euforia

La empresaria y modelo estadounidense Kylie Jenner es sin duda una de las Influencers más cotizadas de su generación, lo que hace que siempre esté a la mira de los fotógrafos y de millones de seguidores en todo el mundo.

La socialité de 22 años se ha consolidado como una de las millonarias más jóvenes del mundo al tiempo que forma parte de la familia con el Reality Show que ha tenido más rating en toda la historia: Keeping Up With the Kardashians.

El hecho de que sea la creadora de una forma de maquillaje no significa que Kylie no sea perfecta. Hace años, en el marco de estar siempre buscándole defectos en su físico, los fanáticos se centraron en lo impensable: sus pies.

Por lo que se ve en sus fotos, Kylie tiene una diferencia entre los dedos de sus pies que podría ser especial, y es que la bellísima joven tiene el dedo medio más pequeño. Esto es algo que por una razón desconocida llamó mucho la atención de sus fanáticos.

Partiendo de que la genética y el fenotipo son algo muy particular, lo que tiene Kylie Jenner en los pies no significa ninguna patología ni enfermedad. De hecho, pese a que esto existe, los fanáticos halagan mucho más la condición de cuidados extremos que la empresaria internacional se brinda, luciendo siempre un esmaltado perfecto y una piel que a la vista luce bastante suave: ¡que pies tan hermosos!