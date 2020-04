¡Escándalo internacional! Amaia Montero enojadísima con Lali Espósito

Todo comenzó durante un vivo que hizo Lali Espósito junto a Peter Lanzani, en e marco del relanzamiento de Casi Ángeles. Allí la cantante recordó una anécdota de una supuesta pelea que habrían mantenido Eugenia La China Suárez, quien también formaba parte de la tira, con la española Amaia Montero, líder de la banda La Oreja de Van Gogh.

"Estaba Amaia Montero con unos tragos... bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con La China en un pasillo, en un momento que La China no soportaba mucho... tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada", contó Lali.

Y luego remató la historia diciendo: "Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!".

Sin embargo, este comentario no tardó en llegar a oídos de Amaia, quien no lo tomó de muy buena manera. Y, a través de sus respectivas compañías discográficas, se encargó de exigir un pedido de disculpas.

"Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles. Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo", escribió Lali en su cuenta.

Pero lo que la española pretendía no era sólo que se disculpara públicamente por el agravio, sino que también esperaba que la argentina negara la veracidad de los hechos que había relatado y que la involucraban. Así que decidió recurrir a su propia cuenta.

"Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira", escribió Amaia en un primer posteo.

"Sabés que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial", concluyó.