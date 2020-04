Amalia Granata, sobre la liberación de presos: "Tengo pánico de que..."

View this post on Instagram

Cumpliendo con lo que establece el Protocolo Nacional de Aislamiento Social Obligatorio, pero sin de dejar de cumplir con mi labor como Diputada Provincial Santafesina, participu00e9 de la Comisiu00f3n de Presupuesto y Hacienda de la Cu00e1mara de Diputados (Via GOOGLE Meet), du00f3nde debatimos la creaciu00f3n por medio de un proyecto de Ley del Consejo Econu00f3mico y Social de la Provincia, y manifestu00e9 la urgente necesidad de reducir significativamente la presiu00f3n impositiva a los Trabajadores en relaciu00f3n de dependencia, Monotributistas, Micro, Pequeu00f1os y Medianos Empresarios de la Provincia de Santa Fe para que puedan sobrellevar el terrible impacto econu00f3mico y social que genera la cuarentena para combatir la propagaciu00f3n del COVID19.