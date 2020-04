¡Va por más! La creadora de la bizarra versión de "Imagine" hará una segunda parte

Hace unos días algunos famosos realizaron un video viral para generar consciencia sobre la importancia de cumplir el aislamiento social. La encargada de hacer este video fue Tamara Bella, que convocó a más de veinte mediáticos para cantar la versión en español del tema "Imagine" de John Lennon.

Sin embargo, la versión terminó siendo protagonistas de miles de memes sobre los "famosos clase B" y el "Supón" (como se reemplazó la palabra Imagine en el tema).

Pero, muy feliz con su trabajo, la actriz y modelo le confirmó al sitio Teleshow que habrá una segunda versión y que ya se contactaron varios "cantantes grosos" para participar.

"Siempre hago videos para mis redes, esta es una iniciativa que hicieron en Estados Unidos y la quise hacer acá para mis redes, con amigos, compañeros, conocidos. Cada uno canta una frase de "Imagine", que hoy es ‘Supón’, porque la verdad es que quedaba mejor decir 'supón’, hay varias versiones que dicen supón o suponte", declaró sobre cómo nació la idea.

Sobre las críticas, opinó: "Si llegó de otra manera bienvenido sea, en este momento que la estamos pasando todos muy mal por esta pandemia, si esto fue un punto de fuga para que la gente se divierta, mejor”.

No quiso dar detalles sobre quiénes participarán en esta segunda parte, pero adelantó: "Me escribieron famosos para estar y cantantes muy grosos que quieren estar, eso me llena el alma, estamos contentos, así que la nueva entrega se viene recargada".

Antes de terminar, no quiso dejar de hacer referencia a la problemática del bullying: "Todo el mundo lo sufre o lo sufrió, hay que tratarlo de manera positiva ya que esta gente que habla mal no aporta. Hay que seguir y salir a cantarle a la vida. En el video que hice, solo cinco personas eran cantantes, los demás no, con lo cual el mérito es doble: alguien que no canta se animó a hacerlo y hay que cantarle a la vida, creétela, creá tu mundo, sos dueño de tu metro cuadrado, hacé en él lo que quieras y que el resto critique, que si critica es porque no hace".

Recordemos quienes participaron del video anterior: Matías Alé, José María Muscari, Priscila Crivocapich, Ivo Cutzarida, Daniela, Diego Díaz, Mercedes Ninci, Milita Bora, Daniel Campomenosi, Santiago Ladino, Anabel Cherubito, Cecilia Pirolo, Leonardo Centeno, Anamá Ferreira, Willy Quiros, Diana Deglauy, Carolina Ibarra, Mirta Busnelli, Inés Palombo, Julio Buffarini y Gastón Ricaud.