Tinelli anunció la vuelta de ShowMatch y lo fulminaron en las redes

Marcelo Tinelli no está pasando su mejor momento. Tras decidir pasar la cuarentena junto a su familia en Esquel, el popular conductor fue vapuleado por colegas del mundo del espectáculo y hasta el mismísimo presidente Alberto Fernández le dio la espalda.

Ahora, en la tarde este viernes, el líder de ShowMatch compartió un video en su cuenta de Instagram anunciando el próximo regreso de su legendario programa, con el epígrafe "Muy pronto". Pero la respuesta de sus seguidores en dicha red social estuvo lejos de ser amigable. "Quedate allá en Esquel, ni vuelvas capo", "Abureeee, parece que no puede hacer otro programa que no sea el Bailando", "¿Cómo muy pronto?¿Ustedes no están en cuarentena en Esquel?", "Te fuiste!, Abandonaste el barco, jamás lo olvidaré!", "A quién le importa", "¿Cómo?¿Sin gente?"; fueron algunas de las demoledoras devoluciones que Tinelli recibió frente a su posteo.