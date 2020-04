¿Qué les pasó? Camila Cabello y Shawn Mendes ocultan una mala noticia

Camila Cabello y Shawn Mendes están pasando la cuarentena junto en Miami y en las últimas horas fueron vistos caminando por las calles con unos preocupantes rostros.

A los intérpretes de “Señorita” se los puede ver en la grabación bastante desarreglados y con miradas en “modo zombie”, cómo si escondieran una mala noticia.

Me encanta como Camila Cabello y Shawn Mendes salen a la calle como si nada, a pesar del coronavirus. Mi parte favorita es que no les critican las actitudes porque los idolatran, si fuera alguien menos conocido, le hubiesen insultado mil veces. — Isaak loves Kirby uD83DuDC8D (@alboastral) April 2, 2020

No sabemos bien cuál es el motivo, del opaco caminar de los jovenes, pero eso no fue lo único que llamó la atención en el video captado por los fans. También generó mucha repercusión lo poco que la famosa pareja está cumpliendo la medida de no salir a la calle, ya que no es la primera imagen de ellos infringiendo esta orden desde que empezó la cuarentena que azota al mundo.

En Twitter hubo algunas repercusiones del video de Camila Cabello y Shawn Mendes.