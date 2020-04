Nico Occhiato se indignó al ver a su abuelo en...

La apertura de los bancos en el país para el pago de jubilaciones y pensiones durante este viernes generó una enorme polémica a nivel nacional, dado que miles de abuelos, que están en la población de riesgo por la pandemia de coronavirus, se agolparon en larguísimas filas para cobrar.

En una de esas colas, estaba el abuelo de Nico Occhiato, quien no quiso hablar con el móvil de la televisión que lo encontró allí.

Preocupado y enojado, su nieto se volcó a las redes sociales para compartir su preocupación: "A todos los que me escriben porque mi abuelo estaba en la fila de un banco para cobrar la jubilación, ya lo sé. Ya lo vi. Y a mí me enfurece y me pone mucho más triste que a todos ustedes. Todo el que tenga un familiar mayor debe saber lo difícil que es hacérselos entender que no tienen que salir, en nuestro caso hasta nos mienten. Todo el tiempo estamos en contacto con ellos, yo los llamo todo el tiempo. Nos habían dicho que no iba a ir pero nos mienten (por eso no quiso hablar con el cronista) para dejarnos tranquilos, en algunos puntos se nos hace incontrolable. Son personas grandes que no entienden la gravedad de la situación. Y hay que intentar hablarles con amor porque en definitiva hay que estar en su lugar".