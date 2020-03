Entre confesiones y palitos, Vigna y Occhiato se dijeron de todo

Florencia Vigna y Nicolás Occhiato, sostuvieron una relación con idas y vueltas, pero así y todo siguen en contacto y en plena cuarentena hicieron una extensa videollamada por instagram para sus millones de fans.

Más tarde, todo finalizó en una videollamada via skype en el programa "Todo puede pasar" a la noche, mostrándose frescos y con la idea de dar un mensaje de que entre ex puede haber muy buen vínculo.

Fue allí que el Ex Combate lanzó al aire: "Hoy a la tarde ella hizo un vivo, me metí y fue muy lindo lo que se generó porque realmente nos queremos mucho. Pero también la concientización desde el amor que nos tenemos, desde lo que te puede generar una cuarentena y que te hace pensar mucho (…) Estoy hablando un montón, ¿no? me puse nervioso".

Flor retrucó: “Está muy bien Occhiato, estás abriendo tu mente y corazón. Fuiste muy buen novio y ex". Y Nico retrucó con un sorpresivo "te quiero mucho".

Un momento un ríspido sucedió cuando Nicolás relató que Vigna no podía ver una sola serie de tiros, ilegalidades o nada que la deje mal, a lo que ella le respondió sin vueltas: "Eso fue en el 2018, cuando éramos pareja. Ahora te veo todo".