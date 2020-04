Laurita Fernández pidió que le leyeran las manos y entró en pánico: "¿Es una joda?"

View this post on Instagram

Buen du00eda ! (Si, me levantu00e9 tarde) Luciendo en casa mi regalo de @stylewatcharg ud83dude04 A ponerle onda este finde! ud83cudfb6 Reconozco que no miro todo el tiempo la hora para que se pase el du00eda mu00e1s ru00e1pido, pero este modelo nuevo de @swatch_ar es tan lindo que lo uso desde que me levanto ud83eudd70 No se ustedes, pero a veces, aunque estu00e9 en casa, me gusta maquillarme un poco, sacarme el pijama, peinarme el flequillo... pavadas que me ayudan a levantar el u00e1nimo y tener ganas de hacer cosas cuando todo te tira para abajo...ud83dudcaaud83cudffb . Si se meten en stylewatch.com.ar van a encontrar en la venta online, millones de descuentos con tarjetas, hasta 12 cuotas sin interu00e9s, envu00edo sin cargo y garantu00eda extendida. #concienciacolectiva #yomequedoencasa