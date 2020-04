El durísimo posteo que le dedicó Fernando Carrillo a Catherine Fulop

View this post on Instagram

FELIZZZZZZZ #tbt Aquu00ed en Italia ud83cuddeeud83cuddf9 en #photoshoot con una de mis protagonistas favoritas de mi carrera de televisiu00f3n como actor de telenovelas, Catherine Fulop. Junto a quien tambiu00e9n escribu00ed un capu00edtulo de mi existencia. No el amor de mi vida, pero si un amor importante y sobretodo aleccionador. Uno al que respeto y valoro mu00e1s que nunca hoy, como parte de mi historia, asu00ed me tenga bloqueado en IG. Jajajaja ud83eudd2a Te quiero Cathy, aquu00ed en #tulum eres SIEMRPE bienvenida junto a mi apreciado @ovasabatini Madre y Padre de la bella y su00faper talentosa. DIOSA @orianasabatini #soysufan Todo aquel que denigre o niegue su pasado, jamu00e1s podru00e1 ser feliz en el HOY, el AHORA y el presente. Ama a tu pasado con mucho amor, sin miedos, arrepentimientos y sin denigrar de el. u00c1malo con sus errores y equivocaciones. Ese pasado fue su00f3lo la BASE Su00d3LIDA de aprendizajes y enseu00f1anzas que hacen que hoy puedas vivir ese presente MARAVILLOSO y SOu00d1ADO. Ama a tu pasado para que seas feliz en el presente, el hoy, el ahora y el futuro. Porque EL FUTURO ES HOY mi amor!!! Estamos de acuerdo? #be #always #thankful #love #your #past #and #present #being #happy #sohappy #ferreveryoung #inlove #amor #healthy #grateful #amen #u2764ufe0f