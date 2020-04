Laurita Fernández rompe el silencio: "Hay mucho amor, pero también hay..."

Luego de muchos rumores sobre la situación amorosa entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández, finalmente se confirmó la separación. Ahora, la actriz decidió romper el silencio en una charla exclusiva para el programa "Los ángeles de la mañana".

"Ya me habían escrito sobre este tema, pero no había respondido. No estaba bien o lista y no quería mentir. Fueron unos días bastante tristes", comenzó diciendo. "Nico tiene otra relación con los medios y la prensa, y yo sabía que no iba a zafar de hablarlo y si no era hoy iba a ser en algún momento por la calle. Prefiero ya decirlo, como contamos sin rollo ni vueltas que estábamos juntos", aseguró..

Luego, Laurita negó rotundamente que Josefina Silveyra, la ex novia del actor, haya tenido que ver en la decisión luego de que se difundiera que la bailarina había encontrado un mail escrito a su ex: "Está bueno decirlo para que no se especulen con cosas que no son o que se haga una bola involucrando a gente que no tiene nada que ver. Involucraron a Josefina y no tiene nada que ver", señaló.

Sobre los motivos de su ruptura, lanzó: "Honestamente, esto tiene que ver con nosotros. Con que estábamos desencontrados, hay mucho mucho amor pero también tenemos mucho amor propio y eso está bueno porque sabemos que es lo que cada uno quiere. Cuando eso no está coincidiendo, por maneras de encararlo, es mejor tomar una distancia", expresó.

"Aprovechamos esta distancia obligada dijimos ‘vamos a ver qué pasa’. Obviamente tomaremos una decisión cuando todo esto esto termine, no es que hay que apurarse a decidir algo en una situación así", señaló, dejando la puerya abierta a una reconciliación.