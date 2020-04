Denuncian que Zulma Lobato está desaparecida

Lautaro Reyes, mánager de Zulma Lobato, expresó que desde hace un mes que no sabe dónde está su representada. "Le robaron su celular y DNI. Seguro no habrá podido cobrar su pensión", expresó. Y manifestó su preocupación sobre su estado: "Quiero saber si está viva. Si está bien de salud. Si come algo".

Y pidió: "Alguien de Munro que pueda ir a su domicilio y contactarme con ella lo voy a agradecer".

PREOCUPADO.

Las últimas apariciones de Zulma en los medios de también estuvieron vinculadas a pésimas situaciones como ser abusada o tener que trabajar en la calle para poder alimentarse. En 2018, trascendió un video de una pelea con un taxista, se la vio tirada en la calle, desde aquel momento había notificado el complicado cuadro de salud y la alarmante situación económica por las que estaba traspasando.