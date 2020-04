Zaira Nara le respondió al asesor de imagen que la trató de "miserable"

En los últimos días, Zaira Nara se vio envuelta en una polémica que la tuvo como protagonista. Luciano di Trento, quien se presentó como ex asesor de imagen de la modelo la trató de "desagradecida y miserable".

Completamente ajena a a estas cuestiones, la hermana de Wanda Nara respondió a las acusaciones: "Este muchacho se quiere hacer famoso".

A través de su cuenta de Twitter, Zaira comentó: "hasta el martes me quería, pasa que no le contesté unos flyers y se enojó".

"Desde hace años mi comunicación con él. Me manda flyers que no leí y esto lo hizo enloquecer. El último fue el martes, donde me pedía que le diera difusión", aclaró.

Como le acabo de escribir a Luciano en un mensaje privado te lo digo tmb a vos; sólo y desde hace años mi comunicación con él es nula. Me manda flyers que yo no leí y esto lo hizo enloquecer. El último fue el martes, donde me pedía difusión de un flyer. Sigue pic.twitter.com/ADny29K3Ul — Zaira (@zairana) April 28, 2020

"No subo flyers sin saber que la empresa es seria, no puedo usar mis medios para vivir subiendo favores a gente con la que alguna vez trabajé porque no se qué vende, qué ofrece, etcétera", agregó.

No subo flyers sin saber que la empresa es seria, no puedo usar mis medios para vivir subiéndo favores a gente con la que alguna vez trabaje xq no se que vende, que ofrece etc. Me encantaría que vos tmb puedas investigar antes de difundir una mentira. GraciasuD83DuDC9C — Zaira (@zairana) April 28, 2020

No es alguien con quien yo tenga un vínculo. Solo alguien q dsd hace años me mandaba flyers pidiéndome difusión . Los últimos realmente no los vi. Antes de esto respondí sus msjs pidiendo ayuda para ser actor, hacerse famoso etc. Cuiden mas a la gente q trabaja dsd años. Gracias — Zaira (@zairana) April 28, 2020

"Entiendo que los medios no tienen mucho material para hacer notas, pero les agradecería que no ensucien mi nombre con alguien que sale a decir maldades y mentiras sobre mi persona. Hasta el martes, este chico me quería", se quejó.

Entiendo q no tengan mucho material p hacer notas, pero les agradecería q no ensucien mi nombre con alguien q sale a decir maldades y mentiras sobre mi personas. Muchas gracias. Aquí la evidencia de q este chico se “enojó” xq no le respondí unos flyers? Hasta el martes me quería pic.twitter.com/mFIhKcicTV — Zaira (@zairana) April 28, 2020