Vicky Xipolitakis cautivó a sus seguidores con una nueva faceta

Vivky Xipolitakis volvió a revolucionar las redes sociales al protagonizar una nueva producción de fotos. En su cuenta personal de Instagram, la mediática publicó diversas fotografías posando con un nuevo conjunto para dormir, dejando a plena vista la dedicación de La Griega al cuidado de su cuerpo. Esto fue la excusa perfecta para hablar de la importancia de hacer actividad física y tener una vida sana.

"No soy perfecta, soy verdadera. Siempre priorizar la actividad física y comer bien, no sigo una dieta, me doy mis gustos. Siempre consulta a tu medico".

De esta manera, además de su belleza, la rubia de 34 años quiere despegar de su perfil polémico de sus inicios para demostrar a todos sus seguidores que también tiene preocupaciones reales.

Recordemos que en las últimas horas Vicky protagonizó un bloopeer cuando se animó a teñirse en el baño de su casa. Mandó a comprar una caja de tintura, siguió el procedimiento pero el resultado no fue el esperado. "Auxilio", exclamó en las redes cuando se dio cuenta que el pelo le quedó naranja. Sin embargo, se terminó resignando: "Recuerden siempre: belleza es actitud", comentó.