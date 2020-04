¡Oriana Sabatini recibió la noticia más esperada!

Hace unas semanas, Oriana Sabatini había confirmado la noticia de que había dado positivo en Covid19 con su pareja Paulo Dybala. La cantante y actriz se realizó 3 test: dos le dieron positivos y uno dio arrojó un "falso" negativo. S

"Hablé con ella y por suerte ya está bien recuperada y feliz de que haya dado negativo el último test que se hizo”, aseguró el periodista Guido Záfora este martes en Intrusos, dando tranquilidad a familiares y fans de la artista.

"Tenía tos, me dolía mucho la cabeza, el cuerpo, la garganta, cansancio constante, pero yo seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada, noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien", había relatado Oriana sobre los síntomas que sintió hace poco más de un mes.