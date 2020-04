Reapareció Marianela Mirra con un palo para Rial y la TV basura

Marianela Mirra, la ganadora de la exitosa edición del reality Gran Hermano 2007, se ha mantenido durante muchos años lejos de la escena pública.

El pasado viernes 24 de abril se cumplieron 13 años de que le hizo la nominación espontánea a Diego Leonardi en la que fue la cuarta edición del reality show. Esto provocó que desde varios medios intentaran comunicarse con ella, y tras varias negativas, decidió disparar a través de su cuenta de Instagram, eligiendo apuntar contra Jesús, un productor del programa Hay que ver

“Alto grado de maldad en portales y medios. No me interesa opinar. Hice un chiste y no solo insultaron, me boludearon, 'les preocupa mi salud'. ¡Váyanse a la m...! Nunca me los banqué. Igual a la revista Paparazzi con la que hice mas de 10 tapas. No me tengan en cuenta, no me interesan. Dejen que viva mi vida en paz, no soy lo que ustedes inventan”, sostuvo Mirra en un posteo.

Y agregó: “Recuerden siempre: no hay algo más demodé que pertenecer al espectáculo. Te tratan peor que a un perro. Te tenés que sentir muy poca cosa para hacer lo que ellos quieran, los arruina vidas”

Al visualizar otro artículo sobre ella escrito por una periodista, Marianela lanzó sin filtro: “Qué señora sorora la que escribe la nota. Ser capaz de decir de alguien que todos la odian, ¿qué? ¿Te mandó Rial? No aprenden más en el mundillo hipócritas de violentos. Asco les tengo. ¿Por qué no me preguntan qué pienso yo de ustedes y de lo que hacen con la gente? ¿Para qué joden? Dejen vivir en paz, ocúpense de lo importante, lacras”.

Por último, la ganadora de Gran Hermano aclaró que no tiene ningún interés en formar parte de ShowMatch. “Antes de ir al Bailando, me amputo las dos piernas. Yo no soy como el resto y lo saben. No jodo, no me jodan. ¿Por qué no escrachamos a la gente que realmente hace daño? Ser famosa es un asco para mí, como todos los de cuarta que están en la TV”.