Así terminó todo entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Desde hace tiempo, los rumores de ruptura entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré venían circulando en los medios y redes sociales. Recordemos que la bailarina convivió durante unos días con el actor pero se apuró para volver a su departamento, que había sufrido la rotura de un caño. Además, la dupla no subía fotos románticas desde hacía tiempo y ella viajó sola a comienzos de año a Estados Unidos.

Maite Peñoñori, la notera de LAM sentenció este martes en la mañana: "Nicolás Cabré fletó a Laurita de su Whatsapp. Tenían una foto juntos, ahora ya no. Incluso, te acordás que apareció la foto de Cabré con Rufina y lo sacaron del supermercado porque dijo que no tenía con quien dejarla? bueno, cuando yo hablé con Laura me dijo 'ay, no se nada' yo estoy de nuevo en el departamento por el tema del plomero".

Yanina Latorre agregó desafiante: "Yo tengo el motivo por el cual Laurita habría llamado al plomero y apuró el tramite del caño para volverse antes a su departamento. Dos días antes de irse, ella encontró un mail de Cabré a su ex novia Josefina Silveyra. Dos meses antes de encontrar de encontrar a Laurita o empezar a darle durante la obra que hacían juntos, Sugar, la chica esta era la novia, habían cortado, pero viste esos cortes raros que queda un vínculo pasional? bueno, 20 días antes de que salga en los medios que Cabre y Laurita estaban teniendo algo , que dicen las malas lenguas que lo filtró Laurita para apurar la situación, el y Jose se ve que estaban 'practicando una vuelta'".

Y Latorre finalizó: "Se ve que el estaba solo, le daba un poco a la novia, un poco a Laurita, y ella se entera por los medios y el Bailando que Laurita y Cabré habían intimado. Ella ahí ya se dio por cortada, la paso realmente muy mal de hecho ella ya no vive más en el país, se fue a laburar afuera, él no fue claro, ella estaba muy enamorada y se fue."