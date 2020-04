OMG: La causa por la que Maria Pedraza estuvo cerca de no salir en “Toy Boy”

La actriz española de 24 años, María Pedraza se encuentra por un gran momento artístico, a su corta edad ya ha protagonizado varios éxitos como: “La Casa de Papel, “Élite” o “Toy Boy”. Justamente para esta última serie la joven dejó en una entrevista por Instagram una perlita de su casting.

La novia del también actor Jaime Lorente, que da vida al personaje de Triana Marin afirmó durante un Instagram live que no la pasó muy bien en el momento del casting para su papel en la serie de Netflix.

“El peor casting de mi vida”

Lo último que esperaba María Pedraza es que le dieran el personaje de Triana. “Recuerdo que llegué a casa a las seis de la mañana después de rodar toda mi muerte en ‘Élite’ y a las doce tenía el casting de ‘Toy Boy’. Salí y dije: “Creo que he hecho la peor prueba de mi vida, aquí no me cogen” confesó entre risas.

Además, Pedraza agregó lo que para ella fue la mejor anécdota relacionada con la serie: “Es bailarín de danza clásica (Juanjo Almeida quién interpreta a Andrea) y fue mi pareja en el conservatorio cuando estudiábamos. Él se rompió la rodilla bailando en Copenhague y yo el peroné. Fuimos a rehabilitación al mismo sitio y, cuando se estaban empezando a hacer el casting de ‘Toy Boy’, las directoras le vieron en mi cuenta de instagram y quisieron hacerle una prueba. Más adelante, me llamaron a mí y, al final, nos cogieron a los dos. Nos fuimos a vivir a Málaga durante el rodaje y fue brutal”.

En la actualidad lo único que se pregunta los fanáticos de Toy Boy es si habrá segunda temporada