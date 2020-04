Polémico escrache contra Zaira Nara: "Es una traicionera y desagradecida"

Zaira Nara no está acostumbrada a ser protagonista de algún escándalo, algo que siempre la diferenció de su hermana Wanda. Más allá de la polémica separación con el futbolista uruguayo Diego Forlán, en 2011, cuando quedó en la memoria de todoas la frase "Menos mal que no me casé".

Ahora, un escándalo hizo eco en todos los medios referidos al mundillo del espectáculo. En el programa El runrún del espectáculo, Lio Pecoraro informó que la modelo fue denunciada.

El exasesor de imagen de la mannequin, Luciano Di Trento realizó una denuncia a través de un video. Em el cuenta detalles de la ruptura del vínculo profesional. "Quiero contarles el abandono y el desprecio que estoy sintiendo por una persona del medio a la cual ayudé muchísimo", comenzó.

"Se quedaba con ropa que no quería devolver. No quería realizar los posteos. Me pagaba los viáticos, pero tenía que rogarle que lo haga", lanzó. Pero lo más fuerte llegó cuando dijo: "Es una traicionera. Re miserable, hoy le pido ayuda y me da la espalda".

Luego, desde su cuenta de Instagram, el muchacho comentó. "Lo más importante: No quiero irme de Chile, sólo me gustaría que se desenmascare lo que es la mina cuando descarta una persona", explicó. "Yo le di mi tiempo mi espacio, mi lugar, mi creatividad", detalló.

"Capaz uno no habla antes por miedo", reflexionó. "Está bueno que la gente lo sepa. Tengo todas las charlas, pruebas, fotos…", continuó. "Le había pedido una ayuda para que postee. Lo pedí y recibí la espalda de Zaira, pero no sólo es Zaira…", sumó agregando misterio a su frase. "Le pedí a Zaira, por la buena onda que tuvimos, un poco de publicidad", finalizó.