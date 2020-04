Eliana Guercio, furiosa en la aduana: "Es ridículo que piensen que vendo..."

Eliana Guercio volvió a ser noticia en los medios tras publicar en sus redes sociales toda su furia por un hecho ocurrido en la aduana. La ex vedette se encuentra en Buenos Aires y se quejó por el destino de un encargo de cajas de leches que tenía que recibir desde Inglaterra.

"Ok, todo bien con que se revisen las cosas que llegan a la aduana, estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿es necesario adulterar leche para bebés? Me las enviaron abiertas, ¿pretenden que se las dé así? Ya intente darle las que venden en Argentina, pero no le gustan", twitteó junto a una foto.

"Hace dos meses me hice enviar diez leches para que me duren los meses que pretendo quedarme en Argentina. Nunca llegaron, ¿por qué? La respuesta fue ‘tenemos la impresión que son para revendedores’. What? ¿De verdad? Pregunté. Venían a mi nombre", explicó. "Pregunté entonces qué iban a hacer con las leches. Dijeron que volvían al lugar de origen. Nunca volvieron. Gasté casi 300 libras entre el valor de las leches y el envío. ¿Alguien me puede decir cómo hago para recuperarlas? Hace 2 meses que intento saber qué hacer sin respuesta", lanzó.

Sin embargo, la esposa de Sergio Romero, madre de tres hijas, hizo su descargo público. "¡Por suerte después de dos meses, volví a intentar y volví a hacerme enviar dos leches que gracias a Dios llegaron cerradas! Y las atesoro como si fueran oro. Me gustaría poder recuperar las diez que tienen retenidas en la aduana. Gracias", explicó.

"Con que me devuelvan las diez que me secuestraron me alcanza. Amo que controlen, pero más amo a mi hija feliz", señaló. "Me hice el envío para los meses que necesito. Pero claro, suena lógico, ‘Eliana Guercio vende leche’. Sí, me las envío de a dos sería una para usar una por adulterada. ¿Me autoenvío veinte, así me queda diez? Yo estoy de acuerdo con el control, pero me resultó ridículo que piensen que vendo", finalizó, furiosa.

