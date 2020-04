¡Despampanante! La chilena Denise Rosenthal encantó a todos con un súper escote

View this post on Instagram

Mi mamu00e1 siempre me contaba que cuando era joven tenu00eda el pelo largo, muy largo. Tan largo que tenu00eda que trenzu00e1rselo la mayoru00eda de las noches, para que no se le enredara entre las almohadas y su00e1banas. Siempre quise tener el pelo asu00ed de largo, para ver cu00f3mo se sentu00eda. Me quedo du00edas con el pelo trenzado, es cu00f3modo, y algo sanador. Mi mamu00e1 siempre me enseu00f1aba lo importante que era buscar conexiu00f3n con una misma, a travu00e9s de esos espacios personales, que terminaron siendo sagrados, rituales. Cepillarse el pelo, hacerse cariu00f1o. Sacarse el maquillaje, echarse crema. Usar maquillaje como una decisiu00f3n personal, como una manera de expresarse, no para u201ccubriru201d una inseguridad. No usar maquillaje, porque un du00eda no quieres, y ya, au00fan asu00ed, entender el valor de una misma. Auto cuidado, auto validaciu00f3n, amor propio. Eso fue lo que despuu00e9s de mu00e1s vieja descubru00ed, lo que me inculcu00f3; encontrar el valor propio personal. Y aunque las inseguridades siempre existen, es importante abrazarlas, observarlas. Cada cual es vu00e1lida, cada miedo es incomparable, y cada inseguridad en su independencia muere por ser escuchada. Gracias mamu00e1, hoy y siempre. Te extrau00f1o ud83dude4cud83cudffdud83eudd7au2764ufe0f #AmorDeMadre