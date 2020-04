¡Al aire! La reacción de Flavio Mendoza cuando confundieron a su hijo con Mirko

Está claro que Dionisio, Mirko y matilda, los hijos de Flavio Mendoza, Marley y Luciana Salazar, son los niños más famosos de la televisión argentina. Por eso, llamó la atención que, durante la participación del coreógrafo en "El Precio Justo", Lizy Tagliani confundiera a al hijo de Flavio con el hijo de Marley.

"¿Te metés en la actualidad? ¿Ves los noticieros? ¿Viste lo que pasó en los geriátricos? ¿O cómo estás con Mirko, tratás de... ?", empezó diciendo la conductora, quien al darse cuenta de su fallido exclamó: "¡Ay, con Dionisio!".

Lejos de enojarse, Flavio se tomó el error con humor. "¡Pobre, hijo! Lo viven confundiendo. Lo que pasa es que vos sos más amiga de Marley. Me voy al otro programa", comentó.

Entonces, Lizy hizo un acting tratando de persuadirlo para que no se fuera al programa. Luego, sin perder la sonrisa, le preguntó: "No, pará, ¿pero no le dicen Mirko a todo el mundo? ¿O Dionisio? ¿O Matilde? Digo, ¡Matilda! (por la hija de Luciana Salazar) Hoy no pego una..." Y Flavio, resignado, reconoció: "Los confunden todo el tiempo, no hay drama".