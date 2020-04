Polémica en las redes por algo que le hizo Flavio Mendoza a su hijo

Flavio Mendoza generó polémica en las redes sociales al mostrar un instante de entrecasa junto a su hijo Dionisio, que acaba de cumplir dos años. El coreógrafo y productor peinó al nene con una aspiradora y sobre el final del video el artista le dio un pico al niño, desatando varios comentarios adversos en las redes.

"¿Nadie va a decir que esto está mal?", "Pobre criatura, lo trata como un juguete y no como a un hijo", "Pobrecito, es tortuoso, no le tira!!!", "Beso en la boca no.. Más con el coronavirus. El chico lo ve como algo normal, cualquiera puede besarlo en la boca porque es amor....ponele . Consulte a su psicólogo amigo.. el amor a un hijo se puede demostrar de mil maneras .. No estoy de acuerdo con el piquito"; fueron algunos de los dardos lanzados contra el artista.

