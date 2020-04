Parece mentira: La cinturita de Kendall Jenner es ¡más pequeña que la de Thalia!

Kendall Jenner es de esas personas que parece que nació para romper récords. Con 24 años, la modelo estadounidense se ha consolidado como la mejor pagada del planeta y además una de las jóvenes más bellas del mundo.

Para nadie es un secreto que Kendall creció delante de las cámaras, pues su familia desde hace años tiene acaparada las más altas de las audiencias con su Reality Show “Keeping Up with the Kardashians”.

Al igual que a sus hermanas, a Kendall se le dio muy bien lo de generar y manejar grandes sumas de dinero. Además de esto, la joven tiene millones de seguidores en todo el mundo que alaban su belleza.

Recientemente se filtró una fotografía de la chica en la que la línea de su silueta se muestra realmente increíble: Muchos incluso afirman que tiene la cintura más pequeña que la cantante mexicana Thalía, que ya es bastante decir .

Con todo lo que tiene en sus manos y el futuro que proyecta, seguramente una de las cosas que menos le importa a Kendall es entrar en competencia con una mujer que le dobla la edad, lo que sí es seguro es que en esa foto, como en la mayoría de las imágenes que se publican de ella se ve realmente espectacular.